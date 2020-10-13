Пашинян о тяжелой ситуации на фронте: «Армянская армия отступает»

За 18 дней боев подразделения армянской армии отступили на некоторых участках северного и южного направлений в зоне конфликта. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе обращения к народу, сообщает «Спутник Армения».

По словам армянского премьера, «все сейчас должны понять, что на линии фронта сложилась крайне тяжелая ситуация».

Пашинян также отметил, что карабахские сепаратисты пытаются сохранить контроль над обстановкой ценой огромных жертв.