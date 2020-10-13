49 сотрудников компании, которые немедленно ответили на призыв Родины и добровольно отправились на фронт, являются участниками этой торжественной победной хроники.

Коллектив ООО AzeriMed с большой радостью приветствует успехи Национальной армии в боях против армянских оккупантов в Отечественной войне, а также масштабное изгнание врага с исторических земель Азербайджана.

Как сообщалось ранее, с начала боевых операций выделенные руководством ООО AzeriMed для поддержки армии жизненно необходимые расходные материалы и лекарственные препараты в размере 500 000 манатов были отправлены в распоряжение Азербайджанской армии. И после необходимые армии, фронту медицинские принадлежности периодически будут доставляться в воинские части.

Сотрудники компании, будучи всегда рядом с армией и государством, продолжают акции в поддержку армии ради долгожданной победы. Сотрудники ООО AzeriMed перечислили в Фонд помощи Воороуженным силам Азербайджана 250 000 манатов.

Коллектив ООО AzeriMed от чистого сердца верит в победу Азербайджанских Вооруженных сил над армянскими оккупантами, желает успехов доблестным азербайджанским солдатам в этой священной борьбе.

Карабах - это Азербайджан!

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