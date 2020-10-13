Байрамов рассказал Лаврову о готовившемся Арменией ракетном ударе по Гяндже

Министры иностранных дел Азербайджана и России - Джейхун Байрамов и Сергей Лавров - провели сегодня телефонный разговор, в котором обсудили нынешнюю ситуацию в Карабах е и вокруг него, сообщает пресс-служба МИД.

Согласно информации, Байрамов проинформировал Лаврова о последней напряженности в регионе, довел до внимания российского коллеги, что в час ночи 14 октября армянские вооруженные силы были приведены в боевую готовность для ракетного обстрела Гянджи, Мингячевира и других городов Азербайджана с целью нападения на мирное азербайджанское население и инфраструктуру, представляющую важное значение.

Глава азербайджанского МИД подчеркнул, что в рамках права самообороны и с целью защиты своего гражданского населения Вооруженные силы Азербайджана уничтожили эти ракетные системы в состоянии боевой готовности как легитимные военные цели на азербайджано-армянской пограничной территории оккупированного Кельбаджарского района. Министр отметил, что ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил серьезную обеспокоенность в связи с гибелью гражданских лиц, подчеркнул важность соблюдения гуманитарного режима прекращения огня, согласованного во время московской встречи.