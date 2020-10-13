Сербия хочет купить турецкие Bayraktar

Сербия ведет переговоры с Турцией о покупке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, но договоренностей пока нет. Об этом сообщил президент республики Александар Вучич в открытом интервью в формате онлайн первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы действительно выразили заинтересованность в их приобретении. Наши военные специалисты уверены, что речь идет о хороших БПЛА, но пока конкретных договоренностей нет. Была названа цена. Пока мы размышляем об этом", - сказал Вучич.

Он напомнил, что сербская армия большей частью укомплектована закупленным в России вооружением, также ранее Сербией приобретались беспилотники у Китая.

Bayraktar TB2 - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Первый полет Bayraktar TB2 состоялся в апреле 2014 года, через год аппарат приняли на вооружение. Турция стала шестой в мире страной после США, России, КНР, Израиля, Пакистана и Ирана, которая самостоятельно создала ударный БПЛА и использовала его в обстановке реального боя.