С первого же дня начала боевых действий в Карабахе армянская армия начала наносить удары по гражданской инфраструктуре мирных населенных пунктов Азербайджана, в том числе и по инфраструктуре электросетей.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», в результате обстрела противником населенных пунктов было приведено в негодность до 330 линий высоковольтных передач, в том числе более 270 трансформаторов и 1200 высоковольтных столбов.

Сотрудники ОАО, работающие на линии фронта круглосуточно, быстро устранили последствия аварии. Те сотрудники, что работают в особо опасных зонах, регулярно подвергаемых обстрелу, были обеспечены бронежилетами и касками.

Напомним, что в связи с событиями на фронте приказом председателя ОАО «Азеришыг» Вугара Ахмедова сформирован специальный штаб. Руководящий состав «Азеришыг», командированный в приграничные районы, контролирует ситуацию на месте и регулярно инструктирует сотрудников. В районы, расположенные на линии фронта, направлены резервные трансформаторы, провода, запчасти и спецтехника. Здания особой значимости в прифронтовых районах обеспечены дополнительными генераторами.

Отметим, что в воинские ряды добровольно вступили более 300 сотрудников «Азеришыг».