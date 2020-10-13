В Грузии началась вторая волна COVID-19

Ситуация в Грузии обостряется с каждым днем. Появились три основных центра распространения нового короновируса: Тбилиси, автономная республика Аджария и регион Имерети, сказал на специальном брифинге руководитель Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Число инфицированных граждан со времени начала эпидемии превысило 13 520 человек. 109 пациентов скончались.

Взрывной рост заболеваемости начался сразу после отмены властями всех ограничений и карантинных мер, введенных ранней весной.

Амиран Гамкрелидзе заметил, что вторая волна COVID-19 охватила большее количество людей, но само заболевание осенью протекает в более мягких формах, чем в ходе первой волны эпидемии. Тем не менее Гамкрелидзе уверен: в целом пандемия короновируса «станет гораздо смертельнее для человечества, чем СПИД, туберкулез, малярия и гепатит», пишет «Коммерсант».

Грузинские власти пока не планируют восстанавливать карантинные меры, явно опасаясь обвинений в попытке повлиять тем самым на исход решающих парламентских выборов, намеченных на 31 октября.