В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

Российский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, третья вакцина уже «на подходе». Первый препарат для вакцинации от COVID-19 разработал российский центр имени Гамалеи. Вакцина получила название «Спутник V», сейчас она проходит пострегистрационные испытания, передает «Коммерсант».

«Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса — «Эпивак-корона»… Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина центра имени Чумакова»,— рассказал Владимир Путин на совещании с правительством.