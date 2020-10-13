Новый премьер Киргизии потребовал отставки президента

Вопрос об отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова должен решиться сегодня, заявил назначенный сегодня утром главой правительства Садыр Жапаров.

«На площади стоят не только мои сторонники, но и другие люди. Вопрос отставки президента мы сегодня решим. Мы должны все сегодня решить. Стране нужна стабильность», — цитирует Жапарова 24.kg.



Утром, несмотря на запрет из-за режима чрезвычайного положения, в Бишкеке митинговали сторонники Жапарова.

24.kg сообщает, что в столице Киргизии собирается митинг в поддержку Жээнбекова. По мнению собравшихся, тот не должен уходить с поста главы государства в столь сложный период. Они считают, что Жапаров как премьер-министр должен его поддержать.