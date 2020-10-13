Помощник президента: Армения использует ракеты против мирного населения

«В ходе поездки в Гянджу вы стали свидетелями армянской провокации». Об этом сегодня на брифинге для послов зарубежных стран, иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и представителей международных организаций (ООН, ЕС, МККК) в нашей стране сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Армения использует против гражданского населения Азербайджана ракеты, в том числе реактивные системы залпового огня «Смерч».