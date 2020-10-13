В Сабирабаде и Шеки полиция переходит на усиленный режим

В некоторых районах Азербайджана вновь растет динамика заражения коронавирусом среди населения. Постановлением Кабинета министров от 13 октября 2020 года начиная с 00:00 14 октября ограничен въезд и выезд транспортных средств в город Сабирабад, села Джавад, Тюркеди, Галагаин и Кюркенди Сабирабадского района, город Шеки и село Киш, за исключением движения автомобилей оперативного и специального назначения и грузовиков.

В пресс-службе МВД заявили, что в связи с исполнением вытекающих из данного решения задач на въездах и выездах названных райцентров и сел установлены карантинные посты, в режиме усиленной работы несут службу сотрудники полиции и внутренних войск.

Все меры в связи с предотвращением распространения вируса принимаются для обеспечения безопасности граждан, охраны здоровья каждого жителя Азербайджана.