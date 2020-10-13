Айдын Керимов, отдел политики 17:02

Главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян и премьер-министр Армении Никол Пашинян наконец-то признали, что для них на линии фронта в Нагорном Карабахе ситуация сложилась «крайне тяжелая».

Армянские власти и их марионетки-сепаратисты в Нагорном Карабахе крутились ужами на сковородках, отрицая очевидное. Свыше 14 миллионов долларов, собранных диаспорой везде, где только можно – было вложено в пропаганду военных успехов Еревана на российских медиаканалах. Но факты – вещь упрямая и лезут изо всех щелей, сметая декоративные украшения, которыми армянская пропагандистская машина пытается их прикрыть. Практически одновременно и Никол Пашинян, и гауляйтер Араик Арутюнян вынуждены были сделать признания о том, что на фронте все плохо. Это означает только одно: от народа Армении и международного сообщества скрыть военное поражение уже не удается. И сказки о том, что «диверсионные группы противника быстро проникают в различные населенные пункты, чтобы сфотографироваться у различных строений, а затем представить их как здания администраций» - уже не проходят ни для кого, даже находящейся в глубоком ура-патриотическом угаре публики. Была и остается ставка на «тотальную войну», на удары СКАДами по мирным азербайджанским городам, авось население испугается, а Баку притормозит каток своих героических вооруженных сил, как картонную коробку сминающих «неприступную оборону Карабаха».

Но азербайджанская сторона преподнесла Еревану неприятный сюрприз: без излишней драматизации попросту начала выбивать правящей клике Армении эти ее ядовитые зубы, начав охотиться за пусковыми установками СКАДов везде, где бы они ни находились. Армянские военные сейчас чувствуют, думается, то же самое, что и руководство талибов, укрывавшееся от американцев в пещерах Северного Вазиристана – вроде как и глубоко в норы забились, но от ударов возмездия с небес это не спасает. Зограб Мнацаканян в Москве умолял Сергея Лаврова «спасти Армению», в очередной раз врал про орды воюющих на стороне Азербайджана исламистов - и даже дал задание своим агентам влияния в российских СМИ в ближайшее время максимально «педалировать» эту тему. Но конкретных обещаний, несмотря на то, что весы московской благосклонности склоняются в сторону Еревана, – так и не добился. И не то чтобы Мнацаканяну отказали – нет, надежду в него заронили, пообещав в беде не оставить, но и, бросив все на помощь обделавшемуся, истерящему и постоянно лгущему союзнику, спешить не будут. В Кремле Ереван решили «помариновать», чтобы сделать сговорчивей на тот список условий, которые Армения получит в самые ближайшие дни.

Словом, главным сейчас для правящей в Ереване клики остается только один вопрос – что делать дальше. Здравый смысл подсказывает, что нужно садиться за стол переговоров, где условия будет диктовать Баку, блестяще отрабатывающий стратегию Ильхама Алиева «мир в обмен на территории». А вот чувство самосохранения подсказывает, что мир для Армении будет означать политическую смерть для Пашиняна и его клики. Он слишком много врал и слишком многое обещал народу, чтобы он простил ему сейчас поражение и потерю территорий, которые в армянских сердцах давно уже принадлежат им, а как они достались – никто из армян старается не вспоминать. Никол Пашинян и его клика сейчас в положении никудышного велосипедиста: остановится – упадет. Больно, с треском и летальным исходом для карьеры. А потому – войну останавливать Еревану никак нельзя, а начало мирных переговоров нужно откладывать как можно дольше.