Мадат Гулиев рассказал послу Японии о провокациях Армении

14 октября 2020 года министр оборонной промышленности Мадат Гулиев встретился с новоназначенным послом Японии в Азербайджане Дзюнити Вада, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Мадат Гулиев поздравил посла с назначением и выразил уверенность, что он внесет свой вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Министр подробно проинформировал посла Японии о последней провокации Армении. Он отметил, что гражданские лица и объекты инфраструктуры Азербайджана становятся мишенью для Армении после установления режима прекращения огня по гуманитарным соображениям. Наряду с городом Гянджа, город Мингячевир, где расположены промышленные объекты и крупнейшая электростанция на Южном Кавказе, и другие населенные пункты подвергаются сильному артиллерийскому и ракетному обстрелу. Министр рассказал послу о погибших и раненых среди мирного населения. Было заявлено, что Азербайджанская армия решительно предотвращает нападения армян и на поле боя противник получает адекватный ответ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций между двумя странами и другим вопросам.