В Турции объявят о новых запасах газа в Черном море

Власти Турции объявят о новых данных касательно объемов газового месторождения в Черном море. О такой возможности сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте.

"В субботу мы посетим наш буровой корабль "Фатих", чтобы лично увидеть, как ведутся работы, а также рассказать о запасах нового месторождения", - подчеркнул турецкий лидер.

21 августа Эрдоган официально объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. По словам турецкого лидера, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал, что обнаруженные в Черном море запасы газа оцениваются в $65 млрд.