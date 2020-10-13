Ответный удар Вооруженных сил Азербайджана по агрессору, систематически наносящему с территории Армении ракетные удары по густонаселенным территориям и стратегически важным объектам гражданского назначения Азербайджана, в результате которых имеются не только многочисленные жертвы среди мирного населения и причинен колоссальный материальный ущерб гражданской инфраструктуре, но и появилась реальная угроза возникновения непредсказуемых своими крайне негативными последствиями экологических и техногенных катастроф (к примеру, взрывы плотины Мингячевирской ГЭС, международного газопровода БТД, пассажирских самолётов в воздушном пространстве страны и т.д.), - не создает правовых основ для вступления в силу гарантий Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как не может квалифицироваться как военная агрессия со стороны Азербайджана против Армении, а является суверенным правом Азербайджана на самооборону от вооруженного нападения, закрепленным в статье 51 Устава ООН.

Этот вывод основан на статье 4 Договора о коллективной безопасности, согласно которой «Если одно из государств - участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства - участники настоящего Договора.

В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН».