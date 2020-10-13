Путин: Россия готова возобновить полную экономическую кооперацию с Украиной

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами", - приводит РИА Новости слова российского лидера, сказанные им на совещании с членами российского правительства.

Кроме того, Владимир Путин поддержал идею председателя российского правительства Михаила Мишустина о том, что Россия может разрешить импорт товаров двух украинских промпредприятий.

"Все действия с нашей стороны носят только ответный характер... Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", — сказал российский президент.