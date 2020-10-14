Минобороны: «Азербайджанские БПЛА не применяются против гражданского населения»

Армения, используя все возможные и невозможные способы, продолжает распространять ложную информацию для общественности, сообщает Минобороны Азербайджана.

Очередной дезинформацией стало сообщение о том, что якобы 14-летний подросток, имя и фамилия которого не указывается, получил ранения в результате удара азербайджанского БПЛА.

Заявляем, что ударные БПЛА, находящиеся на вооружении Азербайджанской армии, используются только против военной техники вооруженных сил Армении, временно дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

В очередной раз напоминаем, что, в отличие от армянских вооруженных сил, Азербайджанская армия не применяет оружие против мирных жителей, особенно детей, женщин и стариков.