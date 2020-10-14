В ответ на провокационные действия Армении Азербайджанская армия 27 сентября начала контрнаступательную операцию и нанесла врагу сокрушительные удары.

В результате продолжительных тяжелых боев наши войска благодаря храбрости личного состава смогли освободить от армянской оккупации ряд районов и сел, а также стратегически важные высоты.

Чтобы поддержать наших солдат, бьющихся за восстановление территориальной целостности Азербайджана, Группа компаний Italdizain, выражая любовь и заботу нашим военнослужащим, отправила на фронт три грузовика с теплой одеждой, продуктами питания и медицинскими принадлежностями. Стоит отметить, что комплекты теплой одежды были специально заказаны в Иране.