Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле больницы

Распространенная армянской стороной информация о том, что Азербайджанская армия якобы открыла огонь по больнице, где также находятся на лечении гражданские пациенты, является ложной. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«Заявляем, что, в отличие от вооруженных сил Армении, азербайджанская армия не ведет огонь по гражданской инфраструктуре и невоенным целям. Наша армия строго придерживается режима гуманитарного прекращения огня», - говорится в сообщении.