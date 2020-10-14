Ильхам Алиев: «Через час мы прервем дипотношения со страной, которая признает Карабах»
«Попытки Армении неуместны и вредны и для них самих. Потому что ни одна страна не даст независимости и не признает Нагорный Карабах, который является неотъемлемой частью Азербайджана и принадлежит Азербайджану с точки зрения международного права. В этом случае эти попытки будут безрезультатными. Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу Haber Türk, говоря о попытках Армении добиться признания независимости Нагорного Карабаха, сообщает АзерТАдж.
Глава государства подчеркнул, что страны - сопредседатели Минской группы признают территориальную целостность Азербайджана.
«Евросоюз парафировал с нами документ «О приоритетах сотрудничества». Там поддерживается территориальная целостность, суверенитет и нерушимость наших границ. То есть я не верю, что какая-либо страна признает независимость Нагорного Карабаха. Потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с такой страной. Это обязательно. Поэтому эти попытки Армении просто рассчитаны на внутреннюю политику, то есть на собственное общество, как будто они тоже занимаются какой-то дипломатической деятельностью», - сказал президент Ильхам Алиев.