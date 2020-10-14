В результате обстрелов армян в Тертере загорелась школа

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают подвергать обстрелу из тяжелых артиллерийских орудий и ракетных установок места компактного проживания мирного населения и гражданские объекты, сообщает пресс-служба МЧС.

Снаряд, выпущенный армянской армией, стал причиной возникновения пожара в школьном здании в Тертерском районе. В результате пожара сгорела часть классной комнаты. Предотвратить распространение огня на всю школу помогли соответствующие силы Государственной службы пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, поступила информация о пожаре в частном доме в результате попадания снаряда, однако предотвратить пожар не удалось по причине постоянного обстрела местности врагом.

Министерство по чрезвычайным ситуациям работает в усиленном режиме. При возникновении любой чрезвычайной ситуации следует звонить на горячую линию МЧС 112.