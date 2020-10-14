Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно информации турецкой стороны, в ходе телефонного разговора были обсуждены шаги по развитию турецко-российских отношений, конфликт между Арменией и Азербайджаном, а также ситуации в Сирии и Ливии.

Президент Эрдоган в ходе разговора заявил, что Армения, которая, атаковав территорию Азербайджана, вызвала новый кризис, пытается сохранить продолжающуюся почти 30 лет оккупацию. Он сказал, что Турция выступает за решение этого вопроса на постоянной основе, как в рамках своего статуса в Минской группе, так и в рамках двусторонних отношений.

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил важность политического урегулирования сирийского кризиса.