И Китай готовится к войне

Китайские солдаты должны направить всю волю и энергию на подготовку к войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе посещения военной базы в провинции Гуандун 13 октября. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Проверяя состояние корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая в городе Чаочжоу, Си Цзиньпин обратился к военным и призвал их поддерживать состояние повышенной готовности. Он также потребовал от них абсолютной преданности, надежности и безупречности. При этом китайский лидер напомнил, что корпус морской пехоты — элитное подразделение, призванное защищать национальный суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы Китая.

Как уточняет CNN, главной целью визита Си Цзиньпина в провинцию Гуандун являлось выступление на торжественном собрании, созванном в честь 40-й годовщины создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь. Отмечается, что в настоящий момент отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на пике напряженности из-за пандемии коронавируса и споров из-за Тайваня.