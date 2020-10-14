Кабинет министров принял решение о закрытии въезда-выезда в ряд сел Лянкяранского и Губинского районов, а также в город Губа.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Кабинета министров, согласно решению, за исключением оперативных транспортных средств и транспортных средств специального назначения, а также автомобилей, перевозящих грузы, закрыт въезд-выезд в села Шаглакюча и Шихакаран Лянкяранского района, в город Губа, села Рустов и Зардаби Губинского района.

Данное решение вступает в силу с 00:00 15 октября 2020 года.