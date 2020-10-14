ВОЗ предсказала рост смертности из-за коронавируса

Глобальное ускорение распространения коронавируса SARS-CoV-2 приведет к заметному росту смертности от вызванного им заболевания COVID-19. Такое развитие событий предсказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает агентство Reuters.

Она напомнила, что рост смертности всегда на пару недель отстает от роста заболеваемости. «Мы все еще теряем примерно пять тысяч человек в день... так что нам не стоит радоваться снижению числа смертей», — подчеркнула Сваминатан.

По данным агентства, на 14 октября в мире инфицированы коронавирусом более 38 миллионов человек, более 1,1 миллиона пациентов скончались.