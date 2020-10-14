Армения официально признала 555 погибших военнослужащих в Карабахе
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала еще один список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в новом списке за 14 октября 23 фамилии. Таким образом, Армения официально признала гибель 555 военнослужащих.
Стоит отметить, что по различным подсчетам, количество убитых в Карабахе армянских военнослужащих в разы больше.
Шагинян Тигран Карленович, 1968г.р.
Аракелян Самвел Левонович, 2001г.р.
Тероян Паркев Каренович, 1998г.р.
Адамян Эмиль Акопович, 2001г.р.
Симикян Артур Микаелович. 2001г.р.
Тагворян Григор Вагеoвич, 1999г.р.
Егшатян Геворк Артурович, 2000г.р.
Резервист Шахбазян Камо Геворкович, 1979г.р.
Асатрян Ваагн Феликсович, 1977г.р.
Аветисян Левон Арменакович, 1990г.р.
Нерсисян Андраник Мануелович, 1990г.р.
Галеян Армен Айасерович, 1985г.р.
Аванян Геворк Сергеевич, 1989г.р.
Резервист Нерсисян Мартин Сережаевич, 1991г.р.
Киракосян Арам Гамлетович, 1979г.р.
Резервист Ованнисян Вазген Мартикович, 1974г.р.
Резервист Нерсисян Гарик Сережаевич, 1978г.р.
Резервист Алавердян Гурген Кароевич, 1995г.р.
Резервист Мовсесян Вардан Сережаевич, 1983г.р.
Карапетян Николай Арменович, 2000г.р.
Манукян Марат Каренович, 2001г.р.
Синанян Нарек Сергеевич, 1992г.р.
Асрян Сероб Сарменович, 1998г.р.