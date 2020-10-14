И генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел строевой смотр

Сегодня министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел строевой смотр молодых людей, желающих служить на вакантных местах пост-патрульной службы органов полиции в городах и районах страны, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, министр поинтересовался физической подготовкой, внешним видом, общим уровнем знаний и мировоззрением каждого из кандидатов.

104 кандидата из всех обратившихся на основе заранее поданного объявления были допущены на очередной этап конкурсного отбора.

Выступая перед молодыми кадрами, министр внутренних дел отметил, что прием на работы в органы внутренних дел осуществляется на основе принципов прозрачности. Министр напомнил слова президента Ильхама Алиева о том, что будущее каждой страны зависит от патриотичных, интеллектуально развитых, верных государственности молодых людей.

Генерал-полковник Вилаят Эйвазов пожелал им успехов в дальнейшей деятельности, а кандидатам, которые будут приняты на службу в органах внутренних дел, рекомендовал дорожить именем и честью полицейского, развивать свои знания и навыки, работать над собой, расширять кругозор и вносить свой вклад в обеспечение удовлетворенности граждан.