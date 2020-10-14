Ильхам Алиев: Пашинян - продукт Сороса, который нужен нам

Пашинян – человек с улицы. Кем он был? Никем. Писателем, даже не писателем, а корреспондентом одной газеты. Пришел с улицы и стал руководителем. Что он сделал после этого? Ведет Армению к катастрофе. Как сообщает «АзерТАдж», об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу Haber Türk.

«Смотрите, сегодня в Армении царит абсолютная диктатура. В отношении обоих экс-президентов были возбуждены уголовные дела. Один из них пару лет отсидел, затем его выпустили, но уголовное дело остается. Другому запретили выезжать за пределы страны. За два дня до этих столкновений председателя главной оппозиционной партии арестовали. Затем Пашинян разгромил Конституционный суд, распустил его. Он шантажировал председателя Конституционного суда, пригрозил ему арестом и насильно разместил там своих людей. Он заточает в тюрьмы журналистов, представителей медиа. Один из них объявил голодовку и там же умер. Возникли проблемы на международной арене, с традиционными союзниками. Он создал проблемы с Россией, Беларусью, другими традиционными союзниками.

Сейчас Пашинян больше всего надеется на Организацию Договора о коллективной безопасности. По-русски эту организацию называют ОДКБ. В ее Уставе записано, что в случае нападения на одну из стран извне, то другие страны должны спасти ее. Но генеральный секретарь ОДКБ был армянином, человеком предыдущего режима. Он бросил его в тюрьму. То есть оскорбил и эту организацию. Сколько такого он сделал. Уже все знают, что Пашинян – продукт Сороса. Это человек, которым управляет Сорос. Источник у произошедших на постсоветском пространстве переворотов, «революций» один. Сорос уже стал нарицательным словом. Я имею в виду не только его. Поищите в интернете фото Пашиняна с Соросом. Стоят рука об руку, прижались друг к другу. Отвратительная фотография. Вот кто его отец. Поэтому Сорос управляет им. Произошедшие в Армении эти события являются очередным поражением Сороса», - сказал Ильхам Алиев.

«Поэтому на днях в интервью одному из российских каналов я сказал, что сегодня наша цель заключается не в создании проблем Пашиняну. Чем дольше он останется, тем лучше для нас. То есть, вы понимаете почему», - сказал президент.