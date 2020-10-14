Тысячи армян Франции вышли к парламенту, чтобы выразить поддержку своим собратьям в Армении. Надписи на плакатах осуждают больше президента Турции Эрдогана, чем его азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. В первых рядах манифестантов шли несколько депутатов, мэров, сенаторов, которые присоединились к демонстрации в поддержку «правого дела армян». Вот как комментируют это событие читатели газеты.

Комментарии читателей

Achille

Армян за пределами Армении в 4 раза больше (12 миллионов), чем в Армении… Было бы лучше оставаться жить в своей стране, а не обвинять принимающую страну.

Max0512

Было бы лучше, если бы французские армяне вернулись в Армению, чтобы помочь своей стране, а не плакаться во Франции, прячась за ее спину.

KEMAL PACHA

«Делай что-нибудь, Франция!» Однако, какая наглость!

anonyme

Нытики, продолжайте изображать из себя жертв, чтобы вас пожалели. Вам больше ничего не остается. Люди понимают, что происходит на самом деле.

Но подумайте так на секундочку! Вы видели на карте, где находится Армения? Что вы хотите, чтобы Франция сделала там, в двух шагах от России, против которой она всеми силами применяет санкции, в частности, после дела Навального? Как можно хотеть, чтобы Франция попросила у России что-либо, включая переговоры с Азербайджаном и Турцией для урегулирования этого конфликта, когда она сделала себя ее главным врагом? Именно в эти особенно критические моменты мы осознаем — увы, слишком поздно — необходимость дружить с Россией…

djimmy93

«Делай что-нибудь, Франция!». Ну уж нет. Пусть Макрон перестанет заботиться о других странах. Франция находится в состоянии войны, а он абсолютно ничего не делает и продолжает презирать народ. На полицейских нападают подонки, а он продолжает молчать. Макрон вот-вот разрушит страну.

PAPINO106

Почему бы им не поехать на родину и не бороться на месте? Они могут рассчитывать на харизматичного и мужественного лидера Симона Абкаряна.

voxàne

Армяне, делайте что-нибудь вместо того, чтобы просить других сделать это за вас.

Arverne

Пусть возвращаются на родину, чтобы там проводить демонстрации, защищая ее. Мы без них сможем обойтись.

cesar 38

Франция вам не мировой жандарм!

rubis7517

У Франции у самой столько дел! Она не может помогать всем, нужно это понимать.

Allobroge

Организовывать демонстрации в Париже в поддержку своих братьев? Это для того, чтобы не чувствовать угрызения совести. Другие же присоединяются к ним и вместе сражаются!