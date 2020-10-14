Сахиба Гафарова: Азербайджан переживает исторические дни

«В настоящее время Азербайджан переживает исторические дни. Наш народ и государство в прямом смысле этого слова ведут Отечественную войну. Наша страна наряду с успешными военными операциями в этой войне достигает важных успехов и на дипломатическом, политическом и информационном фронте». Об этом во время очередной встречи между Администрацией президента и депутатами Милли Меджлиса сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Спикер подчеркнула, что благодаря богатому политическому опыту президента Ильхама Алиева, его дипломатической сноровке, находящейся на высоком уровне, и решительности враг терпит поражение от Азербайджана по всем фронтам.

"Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева пишется новая славная история нашего народа и государства", - сказала она.

Сообщив, что в связи с военными провокациями Армении начиная с 27 сентября, а также артиллерийскими и ракетными обстрелами Гянджи и других наших городов и районов в национальные парламенты и международные парламентские организации были направлены обращения, сказала, что от имени руководства парламента и групп дружбы парламентам 88 стран было направлено 130 писем.

"Письма были направлены и в 11 международных организаций. В обращениях была представлена подробная информация о произошедшем, а также имеется призыв к демонстрации адекватного отношения к этим событиям", - сказала она.

По ее словам, парламенты некоторых стран уже выразили поддержку нашей стране. Также Сахиба Гафарова отметила, что за этот период провела телефонные переговоры со спикерами ряда стран и руководителями международных организаций, а также встречи с послами около 10 стран, довела до их внимания подробную информацию об армянской агрессии и провокациях.