Как известно, все армянские авиакомпании находятся в «черном листе» Европейской комиссии. Такое решение было в свое время принято Комитетом по безопасности полетов.

В бан-листе, опубликованном на сайте Еврокомиссии, числятся такие авиакомпании, как Aircompany Armenia, Armenian Airways, Atlantis Armenian Airlines и другие.

Примечательно, что все эти авиакомпании были уличены в незаконной перевозке вооружения в Армению под видом гуманитарных грузов. Эти незаконные поставки в последние дни широко освещались на страницах haqqin.az.