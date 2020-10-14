Из Марселя и Лиона в Армению новые поставки вооружения последняя сводка
Как известно, все армянские авиакомпании находятся в «черном листе» Европейской комиссии. Такое решение было в свое время принято Комитетом по безопасности полетов.
В бан-листе, опубликованном на сайте Еврокомиссии, числятся такие авиакомпании, как Aircompany Armenia, Armenian Airways, Atlantis Armenian Airlines и другие.
Примечательно, что все эти авиакомпании были уличены в незаконной перевозке вооружения в Армению под видом гуманитарных грузов. Эти незаконные поставки в последние дни широко освещались на страницах haqqin.az.
Но, несмотря на эти факты и существующий запрет на полеты в Европу, самолеты Aircompany Armenia все же были допущены в Лион и Марсель. Получается, что Европа сама же нарушает принятые ею законы.
Другим вызывающим обеспокоенность фактом является то, что Грузия будучи членом Евроконтроля, продолжает пропускать самолеты этих авиакомпаний через свое воздушное пространство.
Как известно, азербайджанская сторона обратилась в ИКАО - Международную организацию гражданской авиации с ходатайством о расследовании фактов поставок вооружений в Армению с использованием зарегистрированных армянским правительством гражданских воздушных судов. Однако, по всей видимости, международные законы, регулирующие безопасность полетов и воздушное пространство, должны быть пересмотрены, либо более тщательно соблюдаться.