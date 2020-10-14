Минобороны Армении признало успешное наступление азербайджанской армии
Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, Вооруженные силы Азербайджана ведут широкомасштабные наступательные действия, в особенности на северном направлении и на юге, чуть поодаль от долины Аракс. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Новости-Армении.
Азербайджанская армия развивает наступление силами пехоты под прикрытием интенсивного артиллерийского огня и с минимальным использованием боевой техники. Военные подразделения Азербайджана успешно атакуют с очень высокой плотностью пехоты, плотными рядами.
Минобороны констатирует, что Азербайджан применяет новую стратегию по взятию высот с использованием большого числа пехоты.
По словам А.Ованнисяна, такое он видел только в фильмах. Представитель Минобороны Армении отметил, что бои продолжаются и по ночам.