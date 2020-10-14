Ильхам Алиев: «Армянской армии нанесен большой урон»

«С первых дней операции все военные цели были еще раз проконтролированы, и были уничтожены точным и метким огнем. Я могу сказать, что армянской армии нанесен большой урон. Уничтожено свыше 200 танков, 2 установки ПВО ЗРК С-300, 33 танка захвачены в качестве трофеев, также уничтожено и захвачено в качестве трофеев много единиц другой техники», - сказал Ильхам Алиев .

«Я говорил, что наша месть будет на поле боя. Мы никогда не предпринимаем никаких шагов против мирного населения. Все наши цели – это военные цели», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу Haber Türk, сообщает АзТВ.

Глава государства также рассказал об иностранных наемниках, принимающих участие в боях в Карабахе на стороне Армении.

«Что касается участия иностранных граждан, то пусть посмотрят на Армению. Сколько там есть иностранных террористов. Там есть лагеря ПКК, также и в Карабахе есть лагеря ПКК», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Среди убитых там террористов найдены паспорта Канады, Ливана. Они армянского происхождения или нет – это другой вопрос. То есть гражданин другой страны приезжает туда и воюет. Это наемники», - сказал президент.

«Турецкие F-16 здесь, они прибыли сюда во время учений. После армянской агрессии, после учений они остались здесь. Однако они на земле, не в воздухе. Ни один из них не принимал участие в боях. Ни один человек из Турции не принимает участие в этих сражениях», - сказал Ильхам Алиев.

«Что касается иностранцев. То это ложь. Это клевета и поклеп против нас. Не привели нам ни одного доказательства. Просто такие заявления сделали только Франция и Россия. Нет доказательств, не делается никаких комментариев. Нашей разведке не передается какая-либо информация. Наши разведорганы были в контакте со странами, которые нас обвинили, просили представить доказательства. Не дают. И сейчас в прессе кто пишет, пусть пишет – нас это не интересует. Все равно СМИ Запада всегда поддерживали Армению», - сказал Ильхам Алиев.