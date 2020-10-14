Население Армении составляет менее 3 млн человек, и с момента обретения независимости она столкнулась с серьезными демографическими проблемами. Согласно данным ООН по международному количеству мигрантов (UN International Migrant Stock) на 2019 год, с 1990 года общая численность населения уменьшилась на 16%. Такая негативная тенденция в основном связана со снижением рождаемости и высоким уровнем миграции. По оценкам на 2018 год, чистый коэффициент миграции был отрицательным - 5,6 мигрантов на 1000 человек. То есть из каждых 1000 армянских граждан ежегодно покидают страну в среднем 5,6 человек, а если пересчитать это на 3 млн населения, то число мигрантов составит около 17 тыс человек в год.

Перед военно-политическим руководством Армении возникла острая проблема с набором солдат. Объявленная премьер-министром Николом Пашиняном всеобщая мобилизация и закрытие границ не в силах решить эту проблему, армянская молодежь не желает жертвовать жизнью ради пресловутого «Арцаха» и очередной авантюры армянской военщины. А с другой стороны призывать в стране некого – не хватает людей.

Дело в том, что общая социально-демографическая картина в Армении дает веские основания утверждать, что последовательная эмиграция может и становится истощающим фактором для этой нации. Демографы опасаются, что Армения стареет и миграция является одной из основных причин этой тенденции. Проблема усугубляется, если учесть возрастную структуру оттока. Как сообщала ранее Armenpress.am, депутат Рузанна Аракелян заявила, что в некоторых селах страны наблюдается усиленная эмиграция, там почти нет молодежи. Миграционные потоки создают сильные отклонения в составе возрастных групп, - говорит и Анна Оганесян, координатор проекта ЮНФПА. Учитывая огромный уровень ежегодной эмиграции за последние 30 лет, это не кажется удивительным.

Но миграция не является новым феноменом для Армении, после обретения независимости этот процесс стал для страны характерным. Эмиграция была особо бурной в 1990-е годы, когда страну покинуло более 1 млн человек. Серьезный экономический кризис, с которым страна столкнулась после распада СССР и бремя войны за установление контроля над регионом Нагорного Карабаха считаются важными факторами, вызвавшими крупномасштабную эмиграцию из страны. Трудно отрицать, что отток примерно 20% населения в первые годы независимости стал фактором, который еще больше усугубил социально-экономические и политические проблемы в стране. Не случайно в 2019 году в Армении родились 35 448 детей вместо прогнозируемых 40 583. При этом, по словам министра труда и социальных вопросов Заруи Батояна, программа улучшения демографической ситуации в стране реализована на 98,6%.

Без особого преувеличения можно утверждать, что армянская миграция является очень обсуждаемым в стране и за ее пределами вопросом, в свою очередь, оказывающим глубокое влияние на экономическую жизнь страны. По оценкам экспертов, сегодня до трети всех армянских домохозяйств выживают за счет денежных переводов, которые мигранты, особенно сезонные трудовые мигранты, отправляют домой. Но позитивным для платежного баланса это может казаться только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной - такая зависимость от денежных переводов делает страну очень уязвимой перед внешнеэкономическими шоками.

Кроме того, беседы экспертов с семьями мигрантов, уезжающих на короткие сроки, показывают, что денежные переводы, которые иногда оказываются единственным источником для покрытия жизненно важных расходов, в основном используются для повседневных экзистенциальных потребностей - приобрести еду, позаботиться о себе, о своих семьях... В целом рост таких тенденций оставил страну без молодых трудоспособных людей и повлиял на формирование потребительской направленности экономики. С другой стороны, часть экономического вклада армянской диаспоры осуществляется за счет инвестиций и пожертвований.