Минобороны: противник понес потери и был вынужден отступить
В ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта, как и в предыдущие дни, оставалась напряженной, сообщает Минобороны.
Согласно информации, ночью подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской Армии на некоторых направлениях фронта. В результате успешных действий наших войск противник понес серьезные потери и был вынужден отступить на различных направлениях фронта.
«В результате предпринятых Азербайджанской армией действий, на разных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 ЗРК Тор-М2КМ, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 Д-20, 1 Д-30 и 2 Д-1 гаубицы, пушки, а также несколько единиц БПЛА и автомобильной техники противника.
Согласно полученной информации, силам и средствам, временно расположенным на оккупированных территориях вооруженных сил Армении, был нанесен серьезный урон. У противника на исходе живая сила, военная техника, вооружение и топливо.
Войска Азербайджанской армии, соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество по всему фронту», - отмечается в сообщении.