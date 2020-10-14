Минобороны: противник понес потери и был вынужден отступить

В ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта, как и в предыдущие дни, оставалась напряженной, сообщает Минобороны.

Согласно информации, ночью подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской Армии на некоторых направлениях фронта. В результате успешных действий наших войск противник понес серьезные потери и был вынужден отступить на различных направлениях фронта.