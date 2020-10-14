Беспилотники Bayraktar нанесли Армении ущерб на 1 миллиард долларов

«Только с помощью дронов, приобретенных у Турции, мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов, только с помощью дронов», - сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24, сообщает АзерТАдж.

«Конечно, как вам известно, мы используем также дроны, полученные из других источников. Мы используем артиллерию, многочисленные военные установки. Однако только дроны нанесли Армении ущерб на сумму 1 миллиард долларов. Это – серьезный ущерб для них. Мне интересно, откуда они взяли столько денег для приобретения всех этих установок, вполне вероятно, что получили бесплатно», - сказал глава государства.