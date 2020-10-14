Ученые заявили о новой опасности коронавируса

Ученые пришли к выводу, что поражения нейронов мозга происходят не только у тяжело больных пациентов с коронавирусом, но и у тех, кто перенес заболевание в легкой и средней форме.

Коронавирусная инфекция приводит к гибели нейронов коры головного мозга и может стать причиной таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона и шизофрения. Об этом сообщил портал G-1 со ссылкой на данные исследования бразильских ученых, опубликованные в электронной научной библиотеке medRxiv.

Исследование, проведенное группой из более чем 70 бразильских исследователей, пишет бразильское издание, показало, что новый коронавирус воздействует на мозг человека, вызывая гибель нейронов, даже у пациентов с COVID-19, которые не нуждались в госпитализации. В научной работе приняли участие исследователи госуниверситета Кампинас (Unicamp), университета Сан-Паулу (USP), федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ), Национальной лаборатории биологических наук (LNBio) и частного научного института D'Or.

«В случае тяжелых пациентов, смерть нейронов является ожидаемой, поскольку у них низкий уровень насыщения крови кислородом, а это очень вредит мозгу. Но когда столь серьезные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность», - цитирует издание одного из кураторов исследования Даниэла Мартинса-ди-Соузы из Unicamp.

По данным исследователей вирус поражает астроциты - клетки, отвечающие за связь между нейронами и за их питание. Это, в свою очередь, приводит к существенным изменениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей, с работой которых связаны изменения настроения. Как отмечает издание, именно этот симптом наиболее часто наблюдался у исследовавшейся группы пациентов.