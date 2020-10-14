Индийский генерал о массовом уничтожении армянских танков Азербайджанской армией

Как сообщает haqqin.az, индийские военные специалисты также внимательно следят за боевыми действиями в Карабах е и анализируют их.

Уже ясно, что боевые действия в Карабах е войдут в современную военную историю. Использование Азербайджанской армией различных типов беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов-камикадзе, для уничтожения живой силы и боевой техники противника, анализируется Пентагоном как новая тактика войны.

Дело в том, что в спорном высокогорном регионе Восточный Ладакх Индия и Китай развернули мощные группировки, усиленные танками. В этом китайским легким танкам Type15 противопоставлены Т-72 и Т-90 индийских вооружённых сил. Но теперь, наблюдая за боевыми действиями в Карабахе, индийские военные эксперты говорят, что в таких ландшафтных условиях танки превращаются в уязвимую мишень для ударов с воздуха – в первую очередь, с применением беспилотников.

Бывший командующий Северной армией Индии генерал-лейтенант Д.С.Худа отмечает, что в Нагорном Карабахе условия применения танков похожи на условия в Ладакхе: "Азербайджанские военные развернули множество дронов как для наблюдения, так и для нападения. Это и дроны-камикадзе. Они просто кружат над полем боя, определяют цель, например танк, и врезаются в неё с высоты, обеспечивая поражение. Азербайджанские войска используют турецкие и израильские БПЛА".

Индийский генерал отмечает, что при массированном применении ударной и разведывательной беспилотной авиации роль танков становится менее очевидной. Любой танк, даже вполне современный, превращается в открытую цель без наличия строго выстроенной системы противовоздушной обороны.

Этот конфликт, по мнению генерал-лейтенанта в отставке индийских ВС, свидетельствует о том, что относительно войн будущего жизнеспособность танков вызывает вопросы.

Д.С.Худа отмечает, что танковым подразделениям Индии и всем вооружённым силам страны надо извлечь урок из формата боёв в Карабахе.