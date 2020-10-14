Меркель: Германия не может позволить себе второй локдаун

Она напомнила, что Германия приняла бюджет, который предусматривает задолженности только в этом году в размере €250 млрд. «И поэтому мы не можем позволить себе вторую волну [коронавируса], как это было весной, с такими же экономическими последствиями», — заявила она, сообщает РБК.

У Германии нет безграничных возможностей, и ее экономика не готова к повторению ограничений, которые власти вынуждены были ввести весной из-за распространения коронавируса, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер указала на то, что Германия находится в стадии экспоненциального роста числа заболевших и должна приложить усилия для того, чтобы сбить волну. «То, что мы будем делать в ближайшие дни и недели, будет иметь решающее значение для того, как мы переживем пандемию. Необходимо сделать все, чтобы контролировать число зараженных и отслеживать их контакты», — подчеркнула Меркель.

Канцлер и премьер-министры федеральных земель договорились о том, какие ограничения будут введены в случае, если заболеваемость будет расти. В местах с самой сложной эпидемиологической ситуацией (50 случаев заражения на 100 тыс. населения, зарегистрированных в течение семи дней) будет запрещено собираться более чем по десять человек. Пабы и рестораны в таких местах будут работать только до 23:00, также могут быть ужесточены требования, связанные с ношением масок в общественных местах.

Как пишет Дойче велле со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха, за прошедшие сутки прирост числа инфицированных в Германии составил 6638 человек - это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране. До этого максимум новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа был зарегистрирован 28 марта - 6294. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 341 223 заражения SARS-CoV-2, скончались 9710 пациентов (на 33 больше, чем сутками ранее).