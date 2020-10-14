Россия приостановила финансовую помощь Киргизии

Россия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки Киргизской Республике до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минфине.



«Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской Республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — пояснил источник.

В последний раз о российской помощи Киргизии сообщалось в 2019 году, тогда ей выделили 30 миллионов долларов. Также с 2005 года Россия списала республике 700 миллионов долларов долгов, напоминает российское издание.