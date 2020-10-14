В Армении новый рекорд: 1371 новый инфицированный COVID-19

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 59 995, сообщил сегодня местный Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. За сутки выявлен 1 371 новый случай заражения.

Накануне в Армении было выявлено 1 058 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 046 человек (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 311. Вылечились 47 119 человек.