В России рекордная суточная смертность от COVID-19: 286 человек

В России за прошедшие сутки умерли 286 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это рекорд суточной смертности с начала пандемии.

С начала распространения коронавируса в России умер 23 491 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 13 754 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Это на 497 меньше, чем днем ранее, когда впервые с начала пандемии в России была преодолена отметка в более чем 14 тысяч заболевших за сутки.

Всего с весны 2020 года в России зафиксировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции.