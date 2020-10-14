Ильхам Алиев: «Армянские войска пытались вернуть Гадрут» президент назвал причину срыва гуманитарного перемирия
«Добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно. Иначе Армения получит преимущество и достигнет поставленной цели. По существу они это и пытаются сделать. Они пытаются вернуть освобожденные (азербайджанскими войсками – ред.) территории. В частности, пытались вернуть город Гадрут. Но безуспешно. Советую им, - я уже направил открытый месседж правительству Армении, а также армянскому народу, - прекратить попытки вернуть освобожденные территории. Это приведет только к новым жертвам, кровопролитию», - заявил в интервью France-24 президент Азербайджана Ильхам Алиев.