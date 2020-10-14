Усилены меры безопасности в бакинском метро

В Бакинском метрополитене продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия с целью выполнения задач, предусмотренных законом в связи с объявлением на территории страны военного положения, а также предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов заявил журналистам, что в метро строго контролируется выполнение правил пользования медицинскими масками, соблюдения социальной дистанции.

Новые контрольно-пропускные устройства на станциях способствуют регулированию движения пассажиров: "Эта многофункциональная система, впервые применяемая на станциях метрополитена, работает в автоматическом режиме, осуществляет ускоренную проверку перевозимых вещей, включая сумки и другие грузы в рамках установленных размеров".

В целях усиления профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции на станциях и в поездах в определенные часы усилены проверки со стороны сотрудников метрополитена и полиции.