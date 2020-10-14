Ильхам Алиев: «Наша последняя беседа с Макроном была очень позитивной»

По словам И.Алиева, Азербайджан привержен усилиям, направленным на поиск политического урегулирования конфликта: «Мне сообщили, что Франция как сопредседатель останется нейтральной, так как это - мандат сопредседателя. Сегодня утром мне сообщили, что министр иностранных дел Франции выступил с заявлением о том, что Франция должна оставаться нейтральной, так как является сопредседателем Минской группы. Мы полностью поддерживаем эту позицию, и наша позиция всегда заключалась в том, что все сопредседатели должны оставаться нейтральными, что они не должны принимать чью-то сторону, потому что иное поведение противоречит их мандату. Каждая страна имеет союзников, друзей на национальном уровне, с какими-то странами имеет более активные, с какими-то - менее активные связи. Это нормально, и никто не возражает против этого. Но если какие-то страны имеют мандат посредников, то, конечно, уверен, что обе стороны – Армения и Азербайджан ждут нейтралитета, и в настоящее время мы видим этот нейтралитет. Поэтому считаю, что вопрос, которого вы коснулись, больше не существует, мы закрыли эту страницу».

Отвечая на вопрос о требовании извинений у Макрона за беспочвенное обвинение в привлечении Азербайджаном сирийский наемников для осуществления контрнаступления в Карабахе, Ильхам Алиев заявил: «Мы говорили об этом, и я жду доказательств. Никаких доказательств мне не представлено. Никаких документов не представлено другим нашим официальным лицам. Я попросил президента Франции представить документы, организовать контакты между руководителями соответствующих государственных структур для переговоров, обмена данной информацией. Такой контакт состоялся, и могу вам сказать, что никаких доказательств нам не представили. Считаю, что если нет никаких доказательств, то эти слухи должны остаться в прошлом. У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли».