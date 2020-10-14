Ильхам Алиев о сокрушительном ударе турецких дронов

«Только с помощью дронов, приобретенных у Турции, мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов, только с помощью дронов», - сказал в интервью France-24 президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, Азербайджан использует также дроны, приобретенные из других источников: «Мы используем артиллерию, многочисленные военные установки. Однако только дроны нанесли Армении ущерб на сумму 1 миллиард долларов. Это серьезный ущерб для них. Мне интересно, откуда они взяли столько денег для приобретения всех этих установок, вполне вероятно, что получили бесплатно».