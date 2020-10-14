Врачи назвали самый «опасный» предмет в офисе

Клавиатура компьютера или нотбука – наиболее «опасный» предмет в офисе и дома: на неочищенных кнопках могут быть различные бактерии, кишечные инфекции, в том числе коронавирус.

«Компьютерная клавиатура – это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус», – сказала РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

По словам медика, прежде чем приступить к работе на клавиатуре, следует в обязательном порядке вымыть руки. То же самое надо повторить и после, так как зачастую бактерии, циркулирующие в воздухе, оседают на поверхность кнопок.