Миллионы инфицированных коронавирусом людей в мире ведут борьбу со смертью. Многие из них подключены к искусственной вентиляции легких. Кроме того, наблюдается значительный рост заражений, в том числе и в Азербайджане. Журналисты REAL TV побывали в одной из больниц модульного типа в Баку, где проходят лечение зараженные COVID-19.

После смягчения карантинных мер в стране наблюдается рост инфицирования.

"У нас увеличилось количество зараженных, мы работаем в более активном режиме. Если сравнивать с летом, сейчас вирус стал сильнее и болезнь проходит намного тяжелее", - сказала врач Назханым Гасымова.

По ее словам, рост заражений связан с осенним сезоном, когда наблюдается большое количество респираторных заболеваний, ослабление иммунитета и с тем, что люди стали халатно относиться к пандемии, не используют маски и средства дезинфекции.