Какой погоды ждать завтра?
В пятницу, 16 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 15-17, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.
16 октября в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 11-16, днем 22-27, в горах ночью 5-9, днем 12-17 градусов тепла.
16 октября на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.