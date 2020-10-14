Армения под флагом террористической организации ASALA начала открытый набор добровольцев в террористическую организацию VOMA для дальнейшего участия в боевых действиях против Азербайджана. Все это происходит на фоне беспочвенных обвинений в адрес Азербайджана о привлечении сирийских наемников в Карабах е. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Анар Багиров также опубликовал доказательства привлечения наемников армянской диаспорой. В частности, на сайте организации VOMA в настоящее время ведется сбор средств и производится набор добровольцев.

«Данный батальон является частью резервной армии Армении и открыт для добровольцев из Армении и диаспоры. После прохождения курсов ускоренной военной подготовки наш батальон будет введен в боевые действия на закрепленных территориях», - говорится в заявлении организации.

VOMA обязуется организовать чартерные рейсы в Армению и оплатить каждому добровольцу билет в один конец.

На сайте также размещены фотографии добровольцев, которые уже участвуют в боевых действиях против Азербайджана – это некие Давид из Парижа, Ашот из Швеции, Михаил из России и другие.