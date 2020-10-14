Минздрав проводит тотальную проверку школьных медпунктов

По словам Эсмиры Гаджиевой, с целью предотвращения распространения в школах заражения вирусом COVID-19, надлежащего осуществления необходимых работ в школьных медпунктах, охраны здоровья детей и одновременно для выявления соответствия требованиям постановления № 332 от 10.09. 2020 года «Об утверждении временных правил организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима» членами рабочей группы Минздрава был проведён мониторинг в медицинских пунктах школ, действующих в ряде районов города Баку (Ясамальском, Насиминском, Бинагадинском, Наримановском и др.).

По словам руководителя сектора, после проведенных проверок в целях улучшения предоставления медицинской помощи со стороны школьного медперсонала, а также детских поликлиник по зонам обслуживания было принято решение о дополнительном привлечении педиатров и медсестер.

Эсмира ханум также рассказала о медицинских осмотрах, которые проводятся в школах ежедневно. Она сообщила, что проводится термометрия каждого ученика и учителя, посетившего школу, а при выявлении температуры посетителя помещают в специально отведенную под карантин комнату. После этого о случившемся немедленно извещаются школа и местная поликлиника, а также родители ребенка в случае, если речь идет об ученике. Кроме того, медицинские пункты обеспечены дезинфицирующими спиртосодержащими средствами, а также лекарствами для оказания первой медпомощи.

После этого заведующая сектором Амбулаторно-поликлинической службы отметила, что в целях предотвращения распространения заражения вирусом COVID-19 между руководителями детских оздоровительных и образовательных учреждений налажена тесная рабочая координация.

Говоря о выявленных в результате проверок трудностях, возникающих в работе школьных медпунктов, Эсмира Гаджиева сообщила, что был сделан ряд распоряжений по их скорейшему устранению, а также незамедлительному оповещению руководства медицинских учреждений. 12 октября 2020 года в Главном управлении здравоохранения города Баку прошло заседание с участием руководства всех медицинских учреждений, оказывающих амбулаторную помощь детям, где была представлена подробная информация о выявленных трудностях, даны поручения по усилению эффективности рабочего процесса.

«Во время пандемии COVID-19 первичная диагностика учащихся образовательных учреждений осуществляется именно медперсоналом медпунктов. Вот почему на них лежит очень большая ответственность. И надо сказать, что наши врачи и медсестры с честью справляются с этой задачей», - этими словами заведующая сектором Амбулаторно-поликлинической службы Главного управления здравоохранения города Эсмира Гаджиева завершила свое онлайн-интервью.